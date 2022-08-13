В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч

5 августа 2022 года Хеч на автомобиле врезалась в двухэтажный дом в Лос-Анджелесе Фото: ЕРА

5 августа 2022 года Хеч на автомобиле врезалась в двухэтажный дом в Лос-Анджелесе, после чего ее машина загорелась. Актриса была госпитализирована с ожогами и находилась в состоянии комы.

Как сообщала американская телекомпания CNN, после аварии актриса была подключена к аппарату жизнеобеспечения, чтобы медики могли установить, можно ли использовать ее органы в донорских целях.

По словам близких, Хеч не имела шансов выжить, так как у нее диагностировали поражение головного мозга.