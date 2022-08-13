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13 августа, 2022
 
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В США спустя неделю после ДТП скончалась 53-летняя американская актриса Энн Хеч

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5 августа 2022 года Хеч на автомобиле врезалась в двухэтажный дом в Лос-Анджелесе
5 августа 2022 года Хеч на автомобиле врезалась в двухэтажный дом в Лос-Анджелесе
Фото: ЕРА

Американская актриса Энн Хеч скончалась 12 августа на 54-м году жизни спустя неделю после того, как попала в ДТП и впала в кому. Об этом сообщило издание TMZ со ссылкой на заявление семьи актрисы.

5 августа 2022 года Хеч на автомобиле врезалась в двухэтажный дом в Лос-Анджелесе, после чего ее машина загорелась. Актриса была госпитализирована с ожогами и находилась в состоянии комы.

Как сообщала американская телекомпания CNN, после аварии актриса была подключена к аппарату жизнеобеспечения, чтобы медики могли установить, можно ли использовать ее органы в донорских целях.

По словам близких, Хеч не имела шансов выжить, так как у нее диагностировали поражение головного мозга.

Контекст:

Энн Хеч известна по роли Вики Карсон в сериале "Другой мир", за которую в 1991 году получила премию "Эмми". Он также снималась в фильме "Донни Браско", "Я знаю, что вы сделали прошлым летом".

Хеч была участницей американского шоу "Танцы со звездами" (Dancing with the Stars).

У нее осталось два сына.

Теги: ДТП, смерть, авария, актриса
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