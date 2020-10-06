В США умер актер, известный по сериалам "Твин Пикс" и "Черный список"

Американский актер и режиссер Кларк Миддлтон умер от заболевания, вызванного вирусом лихорадки Западного Нила.

Американский актер, режиссер и продюсер Кларк Миддлтон умер 4 октября в Лос-Анджелесе на 64-м году жизни. О его смерти 5 октября сообщило издание Variety со ссылкой на супругу актера.

Причиной смерти указывается заболевание, вызванное вирусом лихорадки Западного Нила, который передается через укусы комаров.

"Смерть Кларка вызвана вирусом Западного Нила, от которого пока не изобрели вакцины. Кларк был прекрасным человеком, который всю свою жизнь провел, исследуя собственные границы и защищая тех, кто не может это сделать сам", – заявила супруга актера.

Миддлтон известен в США и за их пределами благодаря участию в телесериалах "Закон и порядок", "Твин Пикс", "Черной список".

Помимо сериалов, актер снимался в голливудских фильмах, среди которых в том числе криминальная драма режиссера Квентина Тарантино "Убить Билла 2".