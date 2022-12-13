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13 декабря, 2022
 
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В США умер композитор Бадаламенти, автор музыки к сериалу Линча "Твин Пикс"

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Бадаламенти родился 22 марта 1937 года в США
Бадаламенти родился 22 марта 1937 года в США
Фото: ЕРА

85-летний американский пианист и композитор Анджело Бадаламенти скончался в окружении семьи в своем доме в Линкольн-парке (Нью-Джерси, США).

Об этом 12 декабря изданию The Hollywood Reporter сообщила его племянница Фрэнсис Бадаламенти. Отмечается, что смерть знаменитости наступила по естественным причинам.

О кончине Бадаламенти  также написал в Instagram его племянник.

Контекст:Бадаламенти родился 22 марта 1937 года в США.

Наиболе тесно он сотрудничал с американским режиссером Дэвидом Линчем. Композитор написал музыку к его фильмам "Твин Пикс", "Синий бархат", "Простая история" и другим.

За годы карьеры Бадаламенти написал музыку более чем к 70 фильмам и телесериалам. Он также работал со многими известными музыкантами.

Теги: режиссер, Твин Пикс, композитор, Дэвид Линч, Нью-Джерси, музыкант
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