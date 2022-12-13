В США умер композитор Бадаламенти, автор музыки к сериалу Линча "Твин Пикс"

Об этом 12 декабря изданию The Hollywood Reporter сообщила его племянница Фрэнсис Бадаламенти. Отмечается, что смерть знаменитости наступила по естественным причинам.
О кончине Бадаламенти также написал в Instagram его племянник.
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Наиболе тесно он сотрудничал с американским режиссером Дэвидом Линчем. Композитор написал музыку к его фильмам "Твин Пикс", "Синий бархат", "Простая история" и другим.
За годы карьеры Бадаламенти написал музыку более чем к 70 фильмам и телесериалам. Он также работал со многими известными музыкантами.