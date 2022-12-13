В США умер композитор Бадаламенти, автор музыки к сериалу Линча "Твин Пикс"

Бадаламенти родился 22 марта 1937 года в США Фото: ЕРА

Об этом 12 декабря изданию The Hollywood Reporter сообщила его племянница Фрэнсис Бадаламенти. Отмечается, что смерть знаменитости наступила по естественным причинам.

О кончине Бадаламенти также написал в Instagram его племянник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * * (@spicey_ghost)