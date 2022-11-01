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01 ноября, 2022
 
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В США в день премьеры клипа застрелили 28-летнего рэпера-миллионника Takeoff

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Takeoff погиб на месте во время перестрелки
Takeoff погиб на месте во время перестрелки
Фото: yrntakeoff / Instagram

28-летнего участника группы Migos, рэпера Takeoff (Кершник Кари Болл) застрелили в одном из боулинг-клубов в Хьюстоне. Об этом 1 ноября сообщил таблоид TMZ со ссылкой на информацию, полученную от правоохранительных органов и свидетелей убийства.

Отмечается, что убийство произошло в ночь на 1 ноября. В результате стрельбы пострадали три человека, включая рэпера.

Он погиб на месте. Другие были госпитализированы. Об их состоянии не сообщается.

Контекст:

Takeoff вместе со своими родственниками: дядей Quavo и двоюродным братом Offset – в 2008 году создали проект Migos. Их дебютный трек Versace вышел в 2013 году.

Первый студийный альбом Yung Rich Nation группа выпустила в июле 2015-го. В 2016-м песня Bad and Boujee заняла первое место в рейтинге Billboard.

В день смерти Takeoff совместно с Quavo выпустили клип на песню Messy.

На страницу рэпера в Instagram подписано 8 млн человек.

Теги: смерть, убийство, стрельба, рэпер, Offset
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