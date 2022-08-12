Вооруженный мужчина пытался проникнуть в офис ФБР в Цинциннати. Его застрелили

"11 августа примерно в 9.15 по североамериканскому восточному времени в офисе ФБР в Цинциннати вооруженный субъект совершил попытку проникнуть в пункт досмотра посетителей", – сообщило управление ФБР в Цинциннати в Twitter.

FBI Cincinnati Statement: On August 11, 2022, at approximately 9:15 EST, the FBI Cincinnati Field Office had an armed subject attempt to breach the Visitor Screening Facility (VSF). https://t.co/r6D125zMLI — FBI Cincinnati (@FBICincinnati) August 11, 2022

Столкнувшись с агентами бюро, мужчина попытался скрыться. Позже его обнаружили на трассе, ведущей в другой штат. В результате последующей погони и перестрелки подозреваемый получил смертельное ранение. Правоохранители заявили, что попытались использовать "менее смертельную тактику" для задержания, но мужчина направил пистолет на силовиков и поэтому был застрелен.

По данным агентства, подозреваемый – 42-летний Рики Шиффер. Неназванный источник Associated Press в правоохранительных органах заявил, что Шиффер, вероятно, был в районе Капитолия 6 января 2021 года, когда здание Конгресса штурмовали сторонники экс-президента США Дональда Трампа. Участвовал ли он в штурме, неизвестно. Правоохранители выясняют, связан ли он с крайне правыми экстремистскими группами.

Associated Press уточняет, что число угроз, поступающих агентам и офисам ФБР по всей стране, возросло после обыска в имении Трампа. В частности, пользователи сайта Gab, популярного среди белых расистов и антисемитов, заявляли, что "готовятся к вооруженной революции". Бюро призвало сотрудников избегать потенциальных протестующих и позаботиться о том, чтобы их значки не были видны за пределами офиса. AP пишет, что в предупреждении обыск в имении Трампа не называется причиной, однако говорится, что рост угроз связан с "недавними репортажами СМИ о следственной деятельности ФБР".