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Вооруженный мужчина пытался проникнуть в офис ФБР в Цинциннати. Его застрелили

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После обыска в доме Трампа, по данным властей США, выросло число угроз ФБР по всей стране
После обыска в доме Трампа, по данным властей США, выросло число угроз ФБР по всей стране
Фото: Kendall Hyde / Twitter

Днем 11 августа вооруженный мужчина пытался проникнуть в офис Федерального бюро расследований (ФБР) США в Цинциннати (Огайо), сообщает Associated Press.

"11 августа примерно в 9.15 по североамериканскому восточному времени в офисе ФБР в Цинциннати вооруженный субъект совершил попытку проникнуть в пункт досмотра посетителей", – сообщило управление ФБР в Цинциннати в Twitter.

Столкнувшись с агентами бюро, мужчина попытался скрыться. Позже его обнаружили на трассе, ведущей в другой штат. В результате последующей погони и перестрелки подозреваемый получил смертельное ранение. Правоохранители заявили, что попытались использовать "менее смертельную тактику" для задержания, но мужчина направил пистолет на силовиков и поэтому был застрелен.

По данным агентства, подозреваемый – 42-летний Рики Шиффер. Неназванный источник Associated Press в правоохранительных органах заявил, что Шиффер, вероятно, был в районе Капитолия 6 января 2021 года, когда здание Конгресса штурмовали сторонники экс-президента США Дональда Трампа. Участвовал ли он в штурме, неизвестно. Правоохранители выясняют, связан ли он с крайне правыми экстремистскими группами.

Associated Press уточняет, что число угроз, поступающих агентам и офисам ФБР по всей стране, возросло после обыска в имении Трампа. В частности, пользователи сайта Gab, популярного среди белых расистов и антисемитов, заявляли, что "готовятся к вооруженной революции". Бюро призвало сотрудников избегать потенциальных протестующих и позаботиться о том, чтобы их значки не были видны за пределами офиса. AP пишет, что в предупреждении обыск в имении Трампа не называется причиной, однако говорится, что рост угроз связан с "недавними репортажами СМИ о следственной деятельности ФБР".

Контекст:

Сотрудники ФБР провели обыск в резиденции Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде 8 августа. Сын экс-президента Эрик Трамп сообщил, что обыск проводился в связи с подозрением в нарушении правил обращения с секретными документами.

Теги: США, смерть, полиция, ФБР, перестрелка, угрозы, расследование, Огайо, нарушение
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