Рэпера Snoop Dogg обвинили в принуждении к оральному сексу. Певец назвал это заявление ложью

По словам заявительницы, описываемый ею случай произошел 29 мая 2013 года в городе Анахайм (Калифорния), где в тот день у Snoop Dogg был концерт. Женщина рассказала, что приняла предложение от помощника певца подвезти ее домой, уснула в машине, а когда проснулась, то поняла, что находится в его доме, а он в это время якобы толкал ей в рот свой пенис.

Доу отметила, что после этого помощник предложил отвезти ее в офис к артисту, пообещав, что тот предложит ей работу в своем телешоу. Женщина отметила, пишет издание, что после того, как ей стало плохо, она побежала в туалет, а следом вошел Snoop Dogg, заставив ее заняться с ней оральным сексом.

Заявительница отметила, что после случившегося не получила обещанную работу. В качестве компенсации она потребовала около $10 млн.

Представители артиста отреагировали на заявление Доу, назвав его ложью.