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23 июля, 2021
 
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Snoop Dogg несколько дней стримил без звука и стал мемом

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Snoop Dogg вел стрим, не обращая внимания на сообщения
Snoop Dogg вел стрим, не обращая внимания на сообщения
Фото: ЕРА

49-летний американский рэпер Snoop Dogg в течение четырех дней стримил без звука во время игры на Twitch. При этом он не обращал внимания на сообщения фолловеров, которые пытались рассказать ему об этом.

Не имея возможности связаться с рэпером, подписчики создали тему на платформе Reddit, но это не дало результатов. 

Как сообщает геймерский портал PC Gamer, ситуацию помог исправить друг рэера, который спустя несколько дней запустил новый стрим на его канале и пообщался с собеседником через голосовую связь, а после проверил, остается ли звук в игре при выключенном микрофоне. Выяснилось, что Snoop Dogg случайно выключил звук во время стрима.

"Просто невероятно. Последние три потока Twitch Snoop Dogg были отключены, а он до сих пор не заметил", – прокомментировали инцидент пользователи Twitter.

"Стримы Snoop Dogg  стали абсолютной катастрофой", – пишут в сети.

Контекст:

Snoop Dogg – американский рэпер, продюсер и актер. Карьеру на сцене начал в 1992 году. 

28 августа 2021 года состоялась премьера совместного трека Snoop Dogg с украинской певицей Тиной Кароль.

Теги: мем, Snoop Dogg, рэпер
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