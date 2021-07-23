Snoop Dogg несколько дней стримил без звука и стал мемом

Не имея возможности связаться с рэпером, подписчики создали тему на платформе Reddit, но это не дало результатов.

Как сообщает геймерский портал PC Gamer, ситуацию помог исправить друг рэера, который спустя несколько дней запустил новый стрим на его канале и пообщался с собеседником через голосовую связь, а после проверил, остается ли звук в игре при выключенном микрофоне. Выяснилось, что Snoop Dogg случайно выключил звук во время стрима.

"Просто невероятно. Последние три потока Twitch Snoop Dogg были отключены, а он до сих пор не заметил", – прокомментировали инцидент пользователи Twitter.

Simply incredible. Performance art!



“Snoop Dogg's Last Three Twitch Streams Have Been Muted, And He Still Hasn't Noticed”https://t.co/pjhZHxLICF — Emma Tolkin: Inside Edition (@EmmaTolkin) July 21, 2021

"Стримы Snoop Dogg стали абсолютной катастрофой", – пишут в сети.

Snoop Dogg's Twitch streams have been an absolute DISASTER * pic.twitter.com/RB7KZMqUV1 — Dexerto (@Dexerto) July 20, 2021