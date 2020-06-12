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13 июня, 2020
 
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"В ушанке и валенках очень органично смотрелся бы". Соцсети обсуждают фото Стинга с балалайкой

Британский музыкант Стинг поделился снимком, на котором запечатлен во время игры на балалайке.

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С 1984 года Стинг выступает как сольный артист
С 1984 года Стинг выступает как сольный артист
Фото: ЕРА

Британский музыкант Стинг разместил в Instagram фото, позируя в кадре с балалайкой в руках. 

Музыкальный инструмент вызвал интерес среди пользователей социальной сети. 

"Балалайка!" – отреагировал на снимок музыкант из российской группы "Би-2".

"Сейчас сыграет "Светит месяц, светит ясный", – комментируют фото фолловеры. 

"В ушанке и валенках очень органично смотрелся бы", – иронизируют в комментариях. 

"Греческая гитара?" – интересуются другие. 

Стинг родился 2 октября 1951 года в Уоллсенде. В 1976–1984 годах был лидером группы The Police. С 1984 года он выступает сольно.

Он семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".

Теги: Стинг, Би-2, певец
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