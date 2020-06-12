"В ушанке и валенках очень органично смотрелся бы". Соцсети обсуждают фото Стинга с балалайкой

Британский музыкант Стинг разместил в Instagram фото, позируя в кадре с балалайкой в руках.
Музыкальный инструмент вызвал интерес среди пользователей социальной сети.
"Балалайка!" – отреагировал на снимок музыкант из российской группы "Би-2".
"Сейчас сыграет "Светит месяц, светит ясный", – комментируют фото фолловеры.
"В ушанке и валенках очень органично смотрелся бы", – иронизируют в комментариях.
"Греческая гитара?" – интересуются другие.
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Стинг родился 2 октября 1951 года в Уоллсенде. В 1976–1984 годах был лидером группы The Police. С 1984 года он выступает сольно.
Он семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".