"В ушанке и валенках очень органично смотрелся бы". Соцсети обсуждают фото Стинга с балалайкой

Британский музыкант Стинг поделился снимком, на котором запечатлен во время игры на балалайке.

С 1984 года Стинг выступает как сольный артист Фото: ЕРА

Британский музыкант Стинг разместил в Instagram фото, позируя в кадре с балалайкой в руках.

Музыкальный инструмент вызвал интерес среди пользователей социальной сети.

"Балалайка!" – отреагировал на снимок музыкант из российской группы "Би-2".

"Сейчас сыграет "Светит месяц, светит ясный", – комментируют фото фолловеры.

"В ушанке и валенках очень органично смотрелся бы", – иронизируют в комментариях.

"Греческая гитара?" – интересуются другие.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #nyc Photo: @mkcherryboom Публикация от Sting (@theofficialsting) 11 Июн 2020 в 12:53 PDT

Стинг родился 2 октября 1951 года в Уоллсенде. В 1976–1984 годах был лидером группы The Police. С 1984 года он выступает сольно.

Он семнадцатикратный лауреат премии "Грэмми", обладатель "Золотого глобуса", премии "Эмми" и четырехкратный номинант на премию "Оскар" в категории "Лучшая песня".