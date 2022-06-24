В Великобритании представили первый официальный портрет принца Уильяма и его жены Кэтрин

Автор картины – британский художник-портретист Джейми Корет, пишет издание Hello. Заказ на портрет герцога и герцогини Кембриджских ему сделал в 2021 году Королевский портретный фонд графства Кембриджшир.

Портрет был показан во время визита королевской пары по случаю празднования дня рождения графства.

В публикации отмечается, что когда принц Уильям впервые увидел портрет со своим изображением, то признался, что он выглядит "потрясающим и довольно большим".

Контекст:

Принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го.

За девять лет семейной жизни у герцога и герцогини Кембриджских родилось трое детей: принц Джордж (2013), принцесса Шарлотта (2015) и принц Луи (2018).