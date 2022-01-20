"Фотки с Алфи такие милые", "У-у, собачка любит Кэтрин". Принц Уильям с женой потискали собаку-терапевта в госпитале. Фото

Особенностью этой клиники является наличие в комнате отдыха для персонала двух собак-терапевтов – шестилетних Джаспера и Алфи.

Герцог и герцогиня Кембриджские по очереди потискали Алфи, взяв его на руки, а также сфотографировались с ним.

"У-у, собачка любит Кэтрин", – отреагировали подписчики.

"Фотки с Алфи такие милые", – написали фолловеры.

Контекст:

Британский принц Уильям познакомился с будущей женой Кейт Миддлтон в 2001 году во время учебы в Сент-Эндрюсском университете. Спустя два года после знакомства между ними завязались романтические отношения. В 2010 году стало известно, что принц Уильям женится на своей избраннице. Свадьба состоялась в апреле 2011-го – 29 апреля 2021 года супруги отмечали 10-ю годовщину со дня бракосочетания.

Герцог и герцогиня воспитывают троих детей: принца Джорджа (2013), принцессу Шарлотту (2015) и принца Луи (2018). В настоящее время семья проживает в Кенсингтонском дворце.