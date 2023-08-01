Бульвар Шоубиз
 
01 августа, 2023
 
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В Великобритании установят первый мемориальный памятник Елизавете II и ее корги. Скульптура символизирует "теплоту и человечность" королевы

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Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет
Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет
Фото: The Royal Family / Facebook

Скульптура, изображающая королеву Великобритании Елизавету II в молодости, будет установлена возле библиотеки в городе Окем (графство Ратленд). Об этом 31 июля сообщило издание The Telegraph со ссылкой на комментарий британского скульптора Хайуэла Брана Пратли, который завершает работу над постаментом.

Памятник изготовлен из 800 кг глины, а его высота чуть более двух метров. Сообщается, что скульптура изображает покойную королеву "в ее юношеском великолепии, одетую в царственное государственное одеяние". Рядом с королевой изображена собака породы корги. В окончательном варианте статуи предусмотрено еще две собаки этой породы.

Инициатором создания скульптуры является лорд-лейтенант Ратленда Сара Фернесс. По ее словам, она хотела, чтобы памятник символизировал "теплоту и человечность" Елизаветы II.

Скульптор приступил к работе над памятником Елизавете II в январе, а уже в марте презентовал макет и получил государственное финансирование в размере около $153 тыс. Во время работы над скульптурой Пратли вдохновлялась снимками королевы, на которых она запечатлена во времена своей молодости. 

Представители графства уже уведомили о грядущем открытии скульптуры Букингемский дворец и пригласили на церемонию короля Чарльза III, но он пока не отреагировал на приглашение ни согласием, ни отказом. 

Издание называет скульптуру первым официальным мемориальным памятником Елизавете II.

Контекст:

Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет. Корги Елизаветы II также присутствовали на церемонии прощания

Своего первого питомца породы корги по кличке Сьюзан королева получила на 18-летие от отца, короля Георга VI. От этого животного в семье королевы жило 10 поколений собак. У них были собственные комнаты, а рацион королевских питомцев состоял из говядины, курятины, кролика, печени, капусты и риса.

На данный момент в Великобритании насчитывается семь памятников Елизавете II. 

Галина ГРИШИНА
редактор
Теги: Великобритания, животные, королева Елизавета II
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