В Великобритании установят первый мемориальный памятник Елизавете II и ее корги. Скульптура символизирует "теплоту и человечность" королевы

Памятник изготовлен из 800 кг глины, а его высота чуть более двух метров. Сообщается, что скульптура изображает покойную королеву "в ее юношеском великолепии, одетую в царственное государственное одеяние". Рядом с королевой изображена собака породы корги. В окончательном варианте статуи предусмотрено еще две собаки этой породы.

Инициатором создания скульптуры является лорд-лейтенант Ратленда Сара Фернесс. По ее словам, она хотела, чтобы памятник символизировал "теплоту и человечность" Елизаветы II.

Скульптор приступил к работе над памятником Елизавете II в январе, а уже в марте презентовал макет и получил государственное финансирование в размере около $153 тыс. Во время работы над скульптурой Пратли вдохновлялась снимками королевы, на которых она запечатлена во времена своей молодости.

Представители графства уже уведомили о грядущем открытии скульптуры Букингемский дворец и пригласили на церемонию короля Чарльза III, но он пока не отреагировал на приглашение ни согласием, ни отказом.

Издание называет скульптуру первым официальным мемориальным памятником Елизавете II.