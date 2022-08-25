Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны

Артист был в футболке с символикой инициативы Race for Ukraine, созданной в поддержку Украины.
"Я помню, как полгода назад стоял на этой площади, были слышны взрывы снарядов, ракеты попадали в дома в центре города. Это было только начало российской полномасштабной агрессии против Украины. Сегодня Харьков уже совсем другой. Сегодня утром я пробежал 12 км по Харькову. Я побывал в обоих центральных парках, пробежался по центру – по Сумской ", – сказал Вакарчук.
По словам певца, в городе "понемногу открываются магазины, а в кафе сидят люди".
"Но до мира еще далеко. Буквально вчера я был на линии фронта, встречался с бойцами, поздравлял их с Днем Независимости, поэтому нам всем еще предстоит многое сделать, чтобы Харьков и другие города вернулись к мирной жизни, а оккупированные территории были освобождены", – подытожил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
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Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.