Бульвар Шоубиз
 
25 августа, 2022
 
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Вакарчук пробежал 12 км по улицам Харькова и рассказал, как изменился город за шесть месяцев войны

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Вакарчук: Нам всем еще предстоит многое сделать, чтобы Харьков и другие города вернулись к мирной жизни
Вакарчук: Нам всем еще предстоит многое сделать, чтобы Харьков и другие города вернулись к мирной жизни
Фото: Святослав Вакарчук / Facebook

Фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук 25 августа опубликовал в Instagram видео, которое снял на площади Свободы после 12-километровой пробежки по улицам обстреливаемого российскими оккупантами Харькова.

Артист был в футболке с символикой инициативы Race for Ukraine, созданной в поддержку Украины.

"Я помню, как полгода назад стоял на этой площади, были слышны взрывы снарядов, ракеты попадали в дома в центре города. Это было только начало российской полномасштабной агрессии против Украины. Сегодня Харьков уже совсем другой. Сегодня утром я пробежал 12 км по Харькову. Я побывал в обоих центральных парках, пробежался по центру – по Сумской ", –  сказал Вакарчук.

По словам певца, в городе "понемногу открываются магазины, а в кафе сидят люди". 

"Но до мира еще далеко. Буквально вчера я был на линии фронта, встречался с бойцами, поздравлял их с Днем Независимости, поэтому нам всем еще предстоит многое сделать, чтобы Харьков и другие города вернулись к мирной жизни, а оккупированные территории были освобождены", – подытожил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения в Украину – с 24 февраля. Областной центр им захватить не удалось, оккупанты были отброшены, но они практически ежедневно обстреливают из артиллерии и наносят ракетные удары по Харькову и населенным пунктам области.

Теги: Харьков, Святослав Вакарчук, война России против Украины
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