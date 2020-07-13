"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном

42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская спустя неделю после появления на свет сына поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с коляской синего цвета.
"Вам очень идет материнство", – оценили снимок фолловеры.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
«От проблемы» или «к цели»? Все, что мы делаем или не делаем в жизни, направлено по одному из этих векторов. В психологии различают два типа мотивации prevention и promotion. «Чтобы избежать» чего-то или «Чтобы улучшить/достичь». * К сожалению, большинство из нас привыкли двигаться «от проблемы», а не «к цели». И получаем соответствующий результат... точнее не получаем. * Без искренней веры в возможность осуществления желания/цели, несмотря на все бегущие вдогонку «но», сложно достичь результата. * Как только вы перенаправите вектор движения к вашей цели из prevention в promotion и искренне поверите в неё - все получится! Ключевое слово здесь «искренне»...
Екатерина Серебрянская – абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике. В 1996 году она выиграла Олимпийские игры в Атланте. 7 июля на своей странице в Facebook Серебрянская сообщила, что родила сына, назвав материнство "абсолютным счастьем".
Спустя три дня после родов спортсменка заявила, что ее дети растут в полной семье. При этом Серебрянская не стала называть имя своего мужа и отца новорожденного сына.