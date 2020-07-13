"Вам идет материнство". 42-летняя Серебрянская показала, как гуляет с новорожденных сыном

42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская 7 июля родила сына. Спустя неделю после родов спортсменка разместила в соцсетях фото, сделанное во время прогулки с коляской.

42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская спустя неделю после появления на свет сына поделилась в Instagram снимком, на котором запечатлена с коляской синего цвета.

"Вам очень идет материнство", – оценили снимок фолловеры.

Екатерина Серебрянская – абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике. В 1996 году она выиграла Олимпийские игры в Атланте. 7 июля на своей странице в Facebook Серебрянская сообщила, что родила сына, назвав материнство "абсолютным счастьем".

Спустя три дня после родов спортсменка заявила, что ее дети растут в полной семье. При этом Серебрянская не стала называть имя своего мужа и отца новорожденного сына.