Серебрянская: Есть ли у детей отец? Отвечу: "Мои дети растут в полной семье"

42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская, которая 7 июля родила сына, надеется, что ее история материнства вдохновит тех, кто потерял надежду иметь детей.

42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская спустя три дня после рождения сына назвала его появление на свет сбывшейся мечтой. Об этом она написала на своей странице в Instagram.

"Когда вопреки всему мечты сбываются, хочется поделиться радостью со всем миром. Может, это укрепит чью-то надежду и поможет поверить, что в жизни возможно практически все", – призналась она.

При этом Серебрянская не стала уточнять, кто является отцом новорожденного ребенка.

"На ехидные и бестактные комментарии, есть ли у детей отец и кто он, отвечу: "Мои дети растут в полной семье". А вопрос, кто их отец и мой супруг, проигнорирую", – подытожила она.

Екатерина Серебрянская – абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике. В 1996 году она выиграла Олимпийские игры в Атланте. 7 июля на своей странице в Facebook Серебрянская сообщила, что родила сына, назвав материнство "абсолютным счастьем".