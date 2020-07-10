Серебрянская: Есть ли у детей отец? Отвечу: "Мои дети растут в полной семье"

42-летняя олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Екатерина Серебрянская спустя три дня после рождения сына назвала его появление на свет сбывшейся мечтой. Об этом она написала на своей странице в Instagram.
"Когда вопреки всему мечты сбываются, хочется поделиться радостью со всем миром. Может, это укрепит чью-то надежду и поможет поверить, что в жизни возможно практически все", – призналась она.
При этом Серебрянская не стала уточнять, кто является отцом новорожденного ребенка.
"На ехидные и бестактные комментарии, есть ли у детей отец и кто он, отвечу: "Мои дети растут в полной семье". А вопрос, кто их отец и мой супруг, проигнорирую", – подытожила она.
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Когда, вопреки всему, мечты сбываются, хочется поделиться радостью со всем миром. Может, это укрепит чью-то надежду и поможет поверить что в жизни возможно, практически, все. * Я очень тронута таким количеством добрых и искренних слов и поздравлений! От знакомых и незнакомых. * Благодарю вас всех, мои подписчики, за тёплые слова и внимание И прошу прощения, что не смогла ответить лично каждому. Приходится отвлекаться на неотложные заботы * А на ехидные и бестактные комментарии есть ли у детей отец и кто он - отвечу: мои дети растут в полной семь А вопрос кто их отец и мой супруг - позволю себе проигнорировать. Имею право
Екатерина Серебрянская – абсолютная чемпионка мира по художественной гимнастике. В 1996 году она выиграла Олимпийские игры в Атланте. 7 июля на своей странице в Facebook Серебрянская сообщила, что родила сына, назвав материнство "абсолютным счастьем".