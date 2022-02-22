"Вам нравится дразнить народ". Соцсети отреагировали на участие Брежневой в украинском шоу

Соперником певицы стал украинский артист Monatik.

"Вам нравится дразнить народ. Ну вы же прекрасно знаете, что эта дама живет в РФ. Платит налоги в РФ, а эти налоги идут на армию РФ. Так кто она? Сепарша", – написали в комментариях зрители.

"Ну теперь точно смотреть не буду с Галушкой", – отреагировали подписчики.

"Приперлась в Украину, и теперь будет актриса лезть в каждую дырку", – прокомментировали анонс пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ігри талантів official (@igry_talantiv)