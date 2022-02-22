"Вам нравится дразнить народ". Соцсети отреагировали на участие Брежневой в украинском шоу

Соперником певицы стал украинский артист Monatik.
"Вам нравится дразнить народ. Ну вы же прекрасно знаете, что эта дама живет в РФ. Платит налоги в РФ, а эти налоги идут на армию РФ. Так кто она? Сепарша", – написали в комментариях зрители.
"Ну теперь точно смотреть не буду с Галушкой", – отреагировали подписчики.
"Приперлась в Украину, и теперь будет актриса лезть в каждую дырку", – прокомментировали анонс пользователи сети.
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Премьера шоу "Ігри талантів" состоится 26 февраля. Ранее Брежнева уже принимала участие в одном из проектов на этом же канале – она снялась в образе Крали для новогоднего выпуска шоу "Маска", который вышел в эфир в конце 2021 года.
Пресс-служба певицы в комментарии интернет-изданию "ГОРДОН" ранее сообщала, что артистка проживает в Украине. В частности, свой день рождения в начале февраля она отпраздновала в Киеве в кругу семьи и друзей.
На своей странице Брежнева делится снимками и видео, которые были сделаны во время съемок на российском телевидении и на концертах в РФ. На сайте ее косметического бренда Vera указан московский юридический адрес, а на сайте с анонсами концертов сообщается, что ближайшие выступления артистки в Москве запланированы на 26 марта и 28 апреля.