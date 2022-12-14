Ван Дамм приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили. Видео

Ван Дамм во время съемки приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили: "Героям слава".

Где именно был снят ролик, не разглашается.

Контекст:

Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году. Он снялся в более чем 50 фильмах, самые известные из которых – "Кикбоксер" (1989), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат"(1992).

В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссера, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором исполнил главную роль.

10 декабря стало известно, что Ван Дамм находится в Украине. В частности, голливудская знаменитость посетила частную клинику в Ужгороде. 13 декабря в сети появились фото актера с украинскими полицейскими. Цель своего визита актер не разглашает.