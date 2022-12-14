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14 декабря, 2022
 
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Ван Дамм приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили. Видео

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Ван Дамм также фотографировался с украинскими полицейскими
Ван Дамм также фотографировался с украинскими полицейскими
Фото: Anastasia Malovana / Facebook

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм во время своего визита в Украину встретился с украинскими военнослужащими. Видео, которое было снято во время встречи, растиражировали 14 декабря в сети.

Ван Дамм во время съемки приветствовал украинских защитников фразой "Слава Украине!" Ему ответили: "Героям слава".

Где именно был снят ролик, не разглашается.

Контекст:

Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году. Он снялся в более чем 50 фильмах, самые известные из которых – "Кикбоксер" (1989), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат"(1992). 

В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссера, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором исполнил главную роль.

10 декабря стало известно, что Ван Дамм находится в Украине. В частности, голливудская знаменитость посетила частную клинику в Ужгороде. 13 декабря в сети появились фото актера с украинскими полицейскими. Цель своего визита актер не разглашает.

Теги: Ужгород, видео, актер, война России против Украины, военнослужащий, визит, Жан-Клод Ван Дамм
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