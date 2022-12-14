"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото

10 декабря стало известно, что Ван Дамм находится в Украине Фото: Jean-Claude Van Damme / Facebook

На фото он позирует с актером на фоне украшенной новогодней елки. На снимке также запечатлена сотрудник полиции Анастасия Малеваная. Ван Дам запечатлен с шевроном в руках.

На своей странице в Facebook полицейская также поделилась совместным фото с голливудской знаменитостью.

"Задержанный?" – отреагировали пользователи сети.

"Какого-то нелегала задержали", – пошутили фолловеры.

"В управление его", – прокомментировали снимок подписчики Малеваной.