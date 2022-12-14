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14 декабря, 2022
 
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"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото

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10 декабря стало известно, что Ван Дамм находится в Украине
10 декабря стало известно, что Ван Дамм находится в Украине
Фото: Jean-Claude Van Damme / Facebook

Американский актер Жан-Клод Ван Дамм сфотографировался с украинскими полицейскими. Совместное фото со знаменитостью на своей странице в Facebook разместил 13 декабря первый заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

На фото он позирует с актером на фоне украшенной новогодней елки. На снимке также запечатлена сотрудник полиции Анастасия Малеваная. Ван Дам запечатлен с шевроном в руках.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/pfbid02RYwqE6aUGkj7nunExDzbHj3SeTBoFs5geqpk3u1iLn36rZY7N9Y9YVEwmb8pzJgXl

На своей странице в Facebook полицейская также поделилась совместным фото с голливудской знаменитостью.

"Задержанный?" – отреагировали пользователи сети.

"Какого-то нелегала задержали", – пошутили фолловеры.

"В управление его",  – прокомментировали снимок подписчики Малеваной.

https://www.facebook.com/anastasia.malovana/posts/pfbid02rcKD2SEJrWGzgWXJy3vygQuPcNZiAb8ph4tZp5pCq2XMNmDKL9RZN5pSghJvhi3ml

Контекст:

Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году. Он снялся в более чем 50 фильмах, самые известные из которых – "Кикбоксер" (1989), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат"(1992). 

В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссера, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором исполнил главную роль.

10 декабря стало известно, что Ван Дамм находится в Украине. В частности, голливудская знаменитость посетила частную клинику в Ужгороде. Цель своих визита актер не разглашает.

Теги: Украина, полиция, Жан-Клод Ван Дамм
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