"Какого-то нелегала задержали", "В управление его". В сети комментируют фото Ван Дамма с украинскими полицейскими. Фото

На фото он позирует с актером на фоне украшенной новогодней елки. На снимке также запечатлена сотрудник полиции Анастасия Малеваная. Ван Дам запечатлен с шевроном в руках.
На своей странице в Facebook полицейская также поделилась совместным фото с голливудской знаменитостью.
"Задержанный?" – отреагировали пользователи сети.
"Какого-то нелегала задержали", – пошутили фолловеры.
"В управление его", – прокомментировали снимок подписчики Малеваной.
Жан-Клод Ван Дамм родился в 1960 году. Он снялся в более чем 50 фильмах, самые известные из которых – "Кикбоксер" (1989), "Двойной удар" (1991), "Универсальный солдат"(1992).
В 1996 году Ван Дамм дебютировал в качестве режиссера, выпустив фильм о боевых искусствах "В поисках приключений", в котором исполнил главную роль.
10 декабря стало известно, что Ван Дамм находится в Украине. В частности, голливудская знаменитость посетила частную клинику в Ужгороде. Цель своих визита актер не разглашает.