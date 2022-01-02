Ван Хант показал пятую точку после того, как узнал, что в сети и в СМИ его "женили" на Холли Берри

"Я после того, как узнал, что не женат на Холли Берри", – подписал он публикацию.
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55-летняя Берри 2 января в новом посте в Instagram также опровергла информацию, которую распространили в СМИ и в соцсети про ее свадьбу с 51-летним Хантом.
"Мы просто повеселились под Новый год! Спасибо за добрые пожелания, хотя они действительно тронули наши сердца!" – написала она под фото.
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2 января Берри опубликовала фото поцелуя с Хантом с подписью "Ну, это официально", после чего в сети ее начали поздравлять со свадьбой, а многие СМИ подтвердили факт, что актриса вышла замуж.
Холли Берри и Ван Хант начали встречаться летом 2020 года. В августе актриса сначала опубликовала в Instagram фото с мужскими ногами, в сентябре она поделилась снимком в майке с именем Ван Ханта и подписью "Теперь вы знаете", а позже она подтвердила роман и обнародовала первое совместное фото.