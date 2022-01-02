Ван Хант показал пятую точку после того, как узнал, что в сети и в СМИ его "женили" на Холли Берри

Холли Берри и Ван Хант опровергли информацию, что женились в Новый год Фото: halleberry / Instagram

"Я после того, как узнал, что не женат на Холли Берри", – подписал он публикацию.

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55-летняя Берри 2 января в новом посте в Instagram также опровергла информацию, которую распространили в СМИ и в соцсети про ее свадьбу с 51-летним Хантом.

"Мы просто повеселились под Новый год! Спасибо за добрые пожелания, хотя они действительно тронули наши сердца!" – написала она под фото.

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