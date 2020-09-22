"ВандаВижен". Вышел трейлер сериала о супергероях Marvel с Элизабет Олсен и Полом Беттани. Видео
На YouTube-канале Marvel Entertainment опубликовали первый трейлер сериала "ВандаВижен" от Disney+. Его действие будет происходить после событий фильма "Мстители: Финал". Главные персонажи – супергерои комиксов Marvel – Алая Ведьма и Вижен – живут размеренной семейной жизнью, но вскоре замечают странные события вокруг. В сериале будут задействованы эпизоды американских ситкомов 1950-х годов. Режиссер – Мэтт Шэкман. Главные роли исполнили Элизабет Олсен и Пол Беттани. Дата премьеры пока не названа.
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