Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2022
 
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"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца

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Холодец по рецепту Сумской можно заморозить
Холодец по рецепту Сумской можно заморозить
Фото: Olgasumska / Instagram

Украинская актриса Ольга Сумская 10 ноября в своем Instagram поделилась рецептом фирменного холодца, который она сварила в условиях веерных отключений света.

"Виталик заказал холодец! Снова успела!" – порадовалась Сумская.

Ингредиенты для холодца: свиная голень (ножки), курица домашняя, морковь, лук, чеснок, соль, перец, лавровый лист.

"Мясо варим, пока есть свет (пять часов), морковь и лук варим в том же бульоне один час. Отделяем мясо от косточек, выдавливаем несколько зубчиков чеснока прямо в кастрюлю, солим, перчим, добавляем лавровый лист (два листочка). Все распределяем по судочкам, можно заморозить", – объяснила все этапы приготовления Сумская.

Скриншот: Olgasumska / Instagram
Скриншот: Olgasumska / Instagram

Контекст:

Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).

Теги: Украина, Ольга Сумская, актриса, рецепт
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