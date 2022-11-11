"Варим, пока есть свет". Сумская поделилась рецептом фирменного холодца

"Виталик заказал холодец! Снова успела!" – порадовалась Сумская.
Ингредиенты для холодца: свиная голень (ножки), курица домашняя, морковь, лук, чеснок, соль, перец, лавровый лист.
"Мясо варим, пока есть свет (пять часов), морковь и лук варим в том же бульоне один час. Отделяем мясо от косточек, выдавливаем несколько зубчиков чеснока прямо в кастрюлю, солим, перчим, добавляем лавровый лист (два листочка). Все распределяем по судочкам, можно заморозить", – объяснила все этапы приготовления Сумская.
Ольга Сумская родилась 22 августа 1966 года во Львове. Окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Дебютировала на экране в 1983 году в фильме "Вечера на хуторе близ Диканьки". Большую популярность актрисе принесла главная роль в телесериале "Роксолана" (1996–2003).