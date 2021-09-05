"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе

"Вчера сборная Украины показала яркую игру против Франции на НСК "Олимпийский". А гол Николая Шапаренко заслуживает отдельной благодарности. Спасибо команде за эмоции! Самые крупные победы еще впереди", – написал спикер.

"Вы вылитый отец, он был очень красивый мужчина. Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина", – написала в комментариях olgaeresed123.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Дмитро Разумков (@dmytro.razumkov)

Сборная Украины сыграла со счетом 1:1.