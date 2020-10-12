Разумков: У меня есть мама, жена и друзья, которые быстро подкорректируют любые звездные болезни. Особенно мама

В интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что его позиция не всегда совпадает с позицией матери, актрисы Натальи Кудри, из-за чего могут возникать дискуссии.

Разумков: Иногда мама хочет, чтобы более жестко выступил по тому или иному вопросу. Иногда просто профессиональные вещи а-ля жестикуляции Фото: rada.gov.ua

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман заявил, что его мать, украинская актриса Наталья Кудря смотрит "если не все, то 98%" эфиров с его участием и, когда нужно, критикует.

"Где надо – она меня хвалит, где не надо – критикует. Когда мне кто-то говорит: "Главное – чтобы ты звездную болезнь не поймал", я отвечаю: "В этом плане я спокоен. Будем надеяться, что я буду оставаться в адеквате". Но у меня есть мама, у меня есть жена, у меня есть близкие друзья, которые очень быстро подкорректируют любые звездные болезни. И всю эту звездную пыль собьют на раз. Особенно мама", – сказал он.

Как сказал спикер Рады, мама критикует его "не так часто".

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"По разным вещам. Плюс накладывается и профессиональная составляющая. Где-то ты что-то не так сказал, где-то неправильно подобрал слово, где-то не всегда она поддерживает мою дипломатию. Иногда она хочет, чтобы более жестко выступил по тому или иному вопросу. Иногда просто профессиональные вещи а-ля жестикуляция и тому подобное. Она может сказать, что "здесь позиция должна быть более жесткой". Но понимает, что политика накладывает в том числе и свои отпечатки. Ну и опять же не всегда абсолютно совпадает мнение. По каким-то моментам можем дискутировать. Но слава богу… слава богу, у меня есть с кем посоветоваться", – добавил он.

Разумков уточнил, что мать им гордится, но "больше, наверное, переживает".

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