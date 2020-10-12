Разумков: Пока не вижу оснований говорить, что Путин не досидит до конца срока

У президента России Владимира Путина есть все шансы сохранить пост до 2024 года. Об этом в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Отвечая на вопрос о возможности досрочного ухода Путина, он сказал: "Исходя из своего аналитического прошлого, пока не вижу оснований говорить о том, что это может произойти. Пока. Но опять же еще длительный промежуток времени есть в запасе".

Спикер украинского парламента сомневается, что российский оппозиционер Алексей Навальный сейчас смог бы составить конкуренцию Путину.

"Знаете, как задает вопросы социология? "Если бы выборы прошли в ближайшее воскресенье..." Вряд ли Навальный смог бы победить", – отметил Разумков.

По его словам, для украинского общества было бы лучше, если бы на пост президента РФ претендовал человек с до конца сформированной позицией по вопросу территориальной целостности Украины.

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Путин является президентом РФ с 2000 года с небольшим перерывом. Он не мог баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году. Однако в июле в России на референдуме одобрили поправку к конституции об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти до 2036 года.

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