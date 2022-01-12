"Вау, попа – райское наслаждение". Сопонару прогнулась перед камерой в трусах и крупным планом показала пятую точку

Ее образ на снимке дополнила розовая панама.
"Больше чувствуй, меньше думай", – подписала она публикацию.
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"Попка – самая лучшая", – написал gordievsky_alexey.
"Красивая и сексуальная", – отметил sergeikovalev504.
"Вау, попа – райское наслаждение, и сладкая", – прокомментировал andreevoleg355.
Ирина Сопонару родилась 22 октября 1986 года в Черновцах.
Она участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов". Является актрисой проекта студии "Квартал 95" – "Женского квартала". Это развлекательный телепроект, который выходит на "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.