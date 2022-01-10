"Батюшки, вот это секси!", "Суперкиса". Сопонару показала фигуру в леопардовом бикини

"Леопардовый купальник, сланцы, осталось только бриджи прикупить", – подписала фото Сопонару.
"Батюшки, вот это секси!" – прокомментировал пост ignatenko6456.
"Красотка", – написала kolodeevamashutka5.
"Суперкиса", – считает eywon333.
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Ирина Сопонару родилась в 1986 году в Черновцах. Участвовала в комедийных проектах "Країна У", "Однажды под Полтавой", "Лига смеха", "Игры приколов".
Актриса состоит в отношениях с проживающим в Украине гражданином Великобритании, который работает здесь промоутером.
"Женский квартал" – развлекательный телепроект, который выходит на канале "1+1". Представляет собой концертное юмористическое и музыкальное шоу с участием 14 актрис оригинального жанра.