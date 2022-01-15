"Вау", "Роскошная". Дочь Белуччи и Касселя прогнулась и засветила грудь в облегающем платье-бюстье

Снимок Девы Кассель за один час после появления в соцсети собрал больше 35 тыс. лайков Фото: d.casseluxxi / Instagram

17-летняя Дева позировала, лежа на софе.

"Залечь на дно", – подписала она снимок, который за один час после появления в соцсети набрал больше 35 тыс. лайков.

"Роскошная", – прокомментировала фото модели polina_polyusis.

"Да, люди, у нас тут официально – самая красивая девушка в мире!" – написал пользователь s.y.d._yachts_arts_architecure.

"Вау", – отреагировала anniimarie_.

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