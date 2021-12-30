Бульвар Шоубиз
 
30 декабря, 2021
 
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"Вау, вау, вау, какая красивая!" Вера Брежнева снялась полуголой для глянцевого журнала

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Вера Брежнева примерила на себя несколько образов от "Дерзкой принцессы" до "Фуксиевой лани"
Вера Брежнева примерила на себя несколько образов – от "Дерзкой принцессы" до "Фуксиевой лани"
Фото: ververa / Instagram

Бывшая солистка украинской группы "ВИА Гра" Вера Брежнева 30 декабря запостила в Instagram свою фотосессию для российской версии американского глянцевого журнала Vogue. На снимках 39-летняя певица позирует в вечернем платье с боа, в розовом платье-накидке и полуголой в серебристом мини-бикини.

"Вы уже выбрали себе наряд на Новый год? Давайте выберем образ, который понравился вам. Я придумала им названия, но ваши варианты принимаются", – написала Брежнева и перечислила названия образов – "Розовый пух", "Дива с фламинго", "Дерзкая принцесса", "Фуксиевая лань" и "Ева Монро".

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Фото: ververa / Instagram

"Верочка, какая ты женственная", – прокомментировала фотосессию svitlana.gyshchak.

"Выбираю "Розовый пух" и "Дерзкую принцессу"!" – написала ty_prosto_cosmos_.

"Вау, вау, вау, какая красивая!" – восхитилась gagarina_mylife.

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы "ВИА Гра" в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко. Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Теги: платье, Вера Брежнева, Vogue, фотосессия, принцесса, певица, журнал
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