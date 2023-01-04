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04 января, 2023
 
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"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов

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Григорий и Кристина Решетники воспитывают трех сыновей
Григорий и Кристина Решетники воспитывают трех сыновей
Фото: grisha_reshetnik / Instagram

Украинский ведущий Григорий Решетник провел романтический отпуск во Львове вместе с женой Кристиной. Об этом он сообщил в Instagram 4 января, разместив совместные снимки.

"Заканчивается наша трехдневная романтическая поездка во Львов. Гуляли по городу и наслаждались общением друг с другом. В отношениях очень важно оставаться наедине, – написал Решетник. – Теперь возвращаемся к сыновьям, чтобы провести с ними остаток каникул и немного побаловать их".

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает трех сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Теги: Львов, Украина, семья, Григорий Решетник
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