"Важно оставаться наедине". Решетник рассказал о романтической поездке с женой во Львов

"Заканчивается наша трехдневная романтическая поездка во Львов. Гуляли по городу и наслаждались общением друг с другом. В отношениях очень важно оставаться наедине, – написал Решетник. – Теперь возвращаемся к сыновьям, чтобы провести с ними остаток каникул и немного побаловать их".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Григоріи * Решетнік • RG (@grisha_reshetnik)