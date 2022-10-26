"Как бы спокойно здесь ни было, но тянет домой". 39-летний Решетник сообщил, что покинул Украину

"Рабочая поездка в Европу. Физически я здесь на несколько дней, но мыслями и сердцем – в Украине: там дети, родители, друзья и украинцы. И как бы спокойно здесь ни было, но моя "душа не на месте". Очень тянет домой, – написал Решетник. – Могу только представить, как хотят вернуться домой живущие "на выезде" все эти месяцы, так как родной дом может быть только один".

Контекст:

Решетник родился в Николаеве в 1983 году. Карьеру ведущего начинал на Первом национальном. Он является ведущим шоу "Холостяк" и "Холостячка" на СТБ, а также других проектов на этом канале.

Вместе с женой Кристиной Решетник ведущий воспитывает трех сыновей – Ивана (2013), Дмитрия (2017) и Александра (2020).

Президент Украины Владимир Зеленский объявил военное положение и всеобщую мобилизацию утром 24 февраля, после начала вторжения российских войск в Украину.

Рада продлевала военное положение уже четырежды: в марте и апреле – на месяц, в мае и августе – на три. 15 августа парламент продлил военное положение до 21 ноября.

Военное положение подразумевает, в частности, запрет на выезд за границу мужчин в возрасте 18–60 лет, кроме особо оговоренных исключений. 16 августа президент в ответ на петицию с призывом снять запрет на выезд мужчин заявил, что это произойдет только после окончания действия военного положения.

Министр обороны Украины Алексей Резников рассказывал в июле, что Украину защищает 1 млн человек. В связи с мобилизацией задействовано до 700 тыс. военных Вооруженных сил, до 90 тыс. военнослужащих Нацгвардии, около 60 тыс. пограничников, около 100 тыс. сотрудников Национальной полиции, объяснял он.