  Решетник планирует усыновить ребенка

Супруги уже воспитывают троих сыновей, а недавно обсудили возможное усыновление ребенка, который остался без семьи.

"В марте, я помню, увидела фото и видео, как детей эвакуировали с востока и юга. Там были также детки из Харькова. И это было просто до слез. Их так рядами положили и вывозили", – рассказала Кристина Решетник.

Кристина нашла место, куда вывезли малышей. Они с Григорием собрали гуманитарную помощь и поехали в детский дом в Закарпатье.

"Эти малыши в колясочках так хотят ласки, любви. Я говорю Грише: "Ты готов взять четвертого ребенка? Усыновить? Я бы хотела очень", – рассказала жена телеведущего.

Поэтому сейчас они обсуждают это и готовятся, а после победы Украины планируют действовать.

"Возможно, не только четвертого, но еще и пятого. У наших сыновей свой "заказ". Мальчика, девочку. Душа разрывается, потому что хочется сразу всем помочь. Но усыновление – это очень ответственная вещь", – сказал Решетник.

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Видео: "ЖВЛ" / YouTube