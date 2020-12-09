"Милее картину сложно представить". Жена Решетника рассказала, как старшие сыновья отреагировали на появление младшего брата

По словам супруги украинского ведущего Григория Решетника Кристины, старшие браться Иван и Дмитрий по-разному отреагировали на появление младшего брата Александра.

Жена украинского телеведущего Григория Решетника Кристина 8 декабря в Isntagram опубликовала фото, на котором запечатлены их сыновья – старший Иван, младший Дмитрий и новорожденный Александр.

"Мы наблюдали с Гришей, как проходит их первая встреча и, честно говоря, милее картину сложно представить", – написала жена ведущего.

По словам Кристины Решетник, старший сын Иван вел себя спокойно, в то время как младший Дмитрий был растерян.

"В тот вечер большую часть времени я проводила с Димой – обнимала, целовала, даже спросила, готов ли он быть старшим братом для Саши. На что он сказал, что он не малыш, а взрослый, и малыш у нас в семье один", – подытожила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Григорий и Кристина Решетник поженились в 2010 году. 28 октября 2020 года Решетники стали многодетными родителями – у пары родился третий сын, которого назвали Александром. Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году.