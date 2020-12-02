Супруга Решетника побаивается возвращаться домой из роддома

По словам супруги украинского ведущего Григория Решетника Кристины Решетник, которая 28 октября в третий раз стала мамой, ей нравится находиться в роддоме в первые дни после родов.

Жена украинского ведущего Григория Решетника Кристина призналась, что побаивается возвращаться из роддома домой. Об этом она написала 1 декабря в Instagram, обнародовав селфи с новорожденным сыном.

"За что я люблю эти несколько дней в роддоме – так это за спокойствие и возможность "познакомиться" ближе со своим маленьким чудом. В роддоме хорошо, но дома с братьями будет еще лучше. Хотя как раз этого момента я немного побаиваюсь", – рассказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kristina Reshetnik (@kristina_reshetnik)

Григорий и Кристина Решетник поженились в 2010 году. 28 октября 2020 года Решетники стали многодетными родителями – у пары родился третий сын, имя которого супруги пока не разглашают. Старшие сыновья Иван и Дмитрий родились в 2013-м и 2017 году.