Вдова Дмитрия Марьянова вышла замуж. Фото

"Продолжение создания ячейки", – написал он.

Российское издание StarHit пишет, что Бик и Соболев до брака состояли в отношениях три года, они познакомились в августе 2018-го и почти сразу начали жить вместе. Бывшая жена Соболева трагически погибла в 2013 году.

Контекст:

Марьянов умер 15 октября 2017 года в 47 лет. Сообщалось, что актер почувствовал себя плохо и потерял сознание, когда возвращался в Москву с дачи на автомобиле. В больницу его доставили друзья. Причиной смерти Марьянова стал оторвавшийся тромб.

В больницу Марьянова привезли из частного реабилитационного центра, где он лечился от алкогольной зависимости.

Марьянов и Бик поженились в 2015 году. От предыдущих отношений у Бик есть дочь.

Отцом Ксении Бик является подозреваемый в госизмене бывший глава департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Бик. Его арестовали в ноябре 2014 года, а 13 октября 2017 года Бика отпустили под домашний арест.

Ксения Бик до знакомства с актером жила и работала в Харькове.