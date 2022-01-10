22-летняя внучка Кобзона вышла замуж на испанском курорте. Фото

На первом фото внучка Кобзона позирует со своим женихом на фоне свадебного торта, на втором изображена во время танца, а на третьем ее сфотографировали во время приготовления к свадебной церемонии.
"Отличное начало 2022 года", – написала она, отметив, что свадьба проходила на испанском курорте Марбелья.
Со своим теперь уже мужем Рафи Брауди внучка Кобзона состояла в отношениях около трех лет.
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Идель Раппопор – старшая внучка Кобзона, она родилась в 1999 году Лондоне в 1999 году. Ее мать – единственная дочь Кобзона и его третьей жены Нелли Наталья Раппопорт-Кобзон.
Кобзон умер в 2018 году.