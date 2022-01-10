22-летняя внучка Кобзона вышла замуж на испанском курорте. Фото

Раппопорт и Брауди состоят в отношениях с 2018 года Фото: electrel / Instagram

На первом фото внучка Кобзона позирует со своим женихом на фоне свадебного торта, на втором изображена во время танца, а на третьем ее сфотографировали во время приготовления к свадебной церемонии.

"Отличное начало 2022 года", – написала она, отметив, что свадьба проходила на испанском курорте Марбелья.

Со своим теперь уже мужем Рафи Брауди внучка Кобзона состояла в отношениях около трех лет.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Idelle Rap (@electrel)