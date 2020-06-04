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04 июня, 2020
 
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Вдова Кобзона о Моргуновой: Это самое страшное, что может с человеком случиться

Вдова советского и российского певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала, что телеведущую Светлану Моргунову, потерявшую единственного сына, не выпускают из дома родные.

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Нелли Кобзон о Моргуновой: Конечно, мы все ее жалеем. И будем, пока можем, помогать
Нелли Кобзон о Моргуновой: Конечно, мы все ее жалеем. И будем, пока можем, помогать
Скриншот: 1tv.ru

Вдова советского и российского певца Иосифа Кобзона Нелли Кобзон рассказала изданию StarHit, что советская и российская телеведущая Светлана Моргунова тяжело переживает смерть единственного сына Максима.

"Я звонила ей несколько дней назад, это очень страшно, столько боли. То, что со Светой произошло, – самое ужасное, что может с человеком случиться. Она осталась одна, без единственного кормильца, самого близкого друга. Конечно, мы все ее жалеем. И будем, пока можем, помогать, в том числе и финансово", – сказала Кобзон.

Она добавила, что хотела навестить Моргунову, но родные запретили телеведущей выходить из дома в период пандемии. С ней сейчас двоюродная сестра, невестка и внучки.

52-летний журналист, работающий в пресс-службе музея "Коломенское", Максим Моргунов, сын российской телеведущей Светланы Моргуновой, умер 19 мая в своей квартире в Москве.

Теги: смерть, Иосиф Кобзон, телеведущая, Светлана Моргунова, Максим Моргунов, Нелли Кобзон
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