Вдова Ларри Кинга озвучила причину его смерти

По словам вдовы американского телеведущего Ларри Кинга Шон Кинг, после выздоровления от COVID-19 организм ее мужа был ослаблен и не мог противостоять инфекции.

Вдова американского телеведущего Ларри Кинга Шон Кинг в интервью, которое 27 января было опубликовано на сайте издания Entertainment Tonight, заявила, что перед смертью ее мужу удалось вылечиться от COVID-19.

Она уточнила, что перенесенное заболевание сильно ослабило его организм. Шон Кинг рассказала, что ее супруг не хотел умирать, но его "тельце" уже было измучено болезнями. Вдова ведущего призналась, что смерть Кинга была вызвана инфекцией.

Вспоминая жизнь с супругом, она рассказала, что в феврале минувшего года они с ним собирались развестись, но так и не завершили эту процедуру. Шон Кинг отметила, что они были "дружной семьей", а смерть Ларри Кинга еще больше сплотила его близких.

Шон и Ларри Кинг поженились в 1997 году спустя несколько месяцев после случайного знакомства. На тот момент Кингу было 64 года, а его жене – 38 лет.

Летом 2019 года перенес инсульт, а за два года до этого сообщил, что боролся с раком легких.

В начале января 2021 года Кинга госпитализировали с коронавирусом, а 23 января он скончался, находясь в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе.