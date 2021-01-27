Бульвар Шоубиз
 
27 января, 2021
 
Новости

Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении

По словам ведущей канала "1+1" Лидии Таран, которая 14 января сообщила, что сдала положительный тест на COVID-19, за время болезни она "набрала лишнего".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Таран: Возвращаюсь на работу с антителами
Таран: Возвращаюсь на работу с антителами
Фото: lidiyataran / Instagram

Ведущая канала "1+1" Лидия Таран 27 января в Instagram сообщила, что выздоровела после заражения коронавирусом.

"Возвращаюсь на работу с новыми силами и антителами!" – написала Таран.

Ведущая отметила, что за время болезни "набрала лишнего".

14 января Таран сообщила, что после возвращения из отпуска в Турции сдала положительный результат теста на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 27 января подтвердили 1 200 883 случаев заболевания, 980 085 с COVID-19 выздоровели, 22 202 умерли.

Теги: Украина, телеведущая, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус, Лидия Таран
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
  Игорь Суркис: Ахметов – кристально порядочный человек. Я бы пошел с ним в разведку
Дмитрий ГОРДОН
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма
Исчезновение самого богатого китайца в мире. Куда пропал основатель Alibaba Джек Ма
Наталия ДВАЛИ
  Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ
  Экс-разведчик КГБ Швец: Компромат на Трампа есть. И это не видеозаписи с писающими девушками, а документы о его финансовых взаимоотношениях со спецслужбами РФ
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз, и сколько стоит операция в Австрии
Бабкин рассказал, как узнал о редкой болезни глаз, и сколько стоит операция в Австрии
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении
Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом
Актер Лахин из "Ликвидации" умер после заражения коронавирусом
Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО
Пэрис Хилтон заявила, что приступила к ЭКО
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
  "Она такая красивая девчонка. Как с ней познакомиться?" Потап заявил, что депутаты интересуются личной жизнью продюсируемой им артистки
Фреймут показала эксперимент с оттенком волос
Фреймут показала эксперимент с оттенком волос
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Лучшие фото". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук снялась без бюстгальтера
"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество от края пропасти". ДиКаприо обратился к Байдену с открытым письмом
"Вас могут запомнить как "климатического президента", который увел человечество от края пропасти". ДиКаприо обратился к Байдену с открытым письмом
"Очень залипательное видео". Модель с 15-м размером груди попрыгала перед камерой
"Очень залипательное видео". Модель с 15-м размером груди попрыгала перед камерой
Блондинка Мика Ньютон показала, как выглядела, когда была брюнеткой и рыжеволосой
Блондинка Мика Ньютон показала, как выглядела, когда была брюнеткой и рыжеволосой
Мозговая показала, как выглядела, когда была в идеальной форме, и заявила о желании сбросить вес
Мозговая показала, как выглядела, когда была в идеальной форме, и заявила о желании сбросить вес
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Полететь на Мальдивы и потом год сидеть на "Мивине" – тупость". Никитюк показала фото на фоне океана
"Рада видеть вас на своем теле". Иващенко показала тату в виде птиц
"Рада видеть вас на своем теле". Иващенко показала тату в виде птиц
  Никита Ефремов: Я пытался покончить с собой
  Никита Ефремов: Я пытался покончить с собой
"Это будет мой последний пост". Андерсон объявила, что покидает соцсети
"Это будет мой последний пост". Андерсон объявила, что покидает соцсети
Апина, сидя на унитазе, рассказала о страхе перед СБУ и как проникала в Украину "тайными тропами"
Апина, сидя на унитазе, рассказала о страхе перед СБУ и как проникала в Украину "тайными тропами"
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS