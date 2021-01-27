Ведущая "1+1" спустя две недели после заражения коронавирусом сообщила о выздоровлении

По словам ведущей канала "1+1" Лидии Таран, которая 14 января сообщила, что сдала положительный тест на COVID-19, за время болезни она "набрала лишнего".

Таран: Возвращаюсь на работу с антителами Фото: lidiyataran / Instagram

Ведущая канала "1+1" Лидия Таран 27 января в Instagram сообщила, что выздоровела после заражения коронавирусом.

"Возвращаюсь на работу с новыми силами и антителами!" – написала Таран.

Ведущая отметила, что за время болезни "набрала лишнего".

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14 января Таран сообщила, что после возвращения из отпуска в Турции сдала положительный результат теста на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В Украине по состоянию на 27 января подтвердили 1 200 883 случаев заболевания, 980 085 с COVID-19 выздоровели, 22 202 умерли.