"Весь год я пребывала в любви". Жанна Бадоева в глубоком декольте публично призналась в любви

Бадоева: Все по любви... Так бы я точно написала, если бы меня попросили подвести итоги уходящего года Фото: zhanna_badoeva / Instagram

В подписи к фото 45-летняя ведущая поздравила всех с наступающими праздниками и подвела свои итоги уходящего года.

"Все по любви... Так бы я точно написала, если бы меня попросили подвести итоги уходящего года […] Уходящий год у меня действительно был связан с любовь к своему делу, к тому, чем я занимаюсь уже много лет. Банальнейшая, казалось бы, фраза "люби то, что делаешь, и делай то, что любишь" и есть мои итоги года уже много-много лет" – призналась Бадоева.

Она также добавила, что "весь год пребывала в любви" к собственному телешоу и к команде, которая его делает.

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