  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео

Всем известная песня "Гей, соколи" получила новое звучание. Актуальная тема сегодняшнего дня диктует нам новые слова. Надеемся, песня отзовется в вашем сердце. Украина победит", – анонсировал он композицию.

Артист отметил, что ролик был снят фронтальной камерой.

Лазановский также пообещал перечислить деньги, полученные от монетизации за просмотры клипа, на нужды ВСУ.

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