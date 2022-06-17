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17 июня, 2022
 
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Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео

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Лазановский: Всем известная песня "Гей, соколи" получила новое звучание
Лазановский: Всем известная песня "Гей, соколи" получила новое звучание
Фото: s.lazanovskyi_ridnyi / Instagram

Победитель 11-го сезона шоу "Голос країни" на "1+1" Сергей Лазановский 17 июня на своем канале презентовал клип на песню "Геть з України".

Всем известная песня "Гей, соколи" получила новое звучание. Актуальная тема сегодняшнего дня диктует нам новые слова. Надеемся, песня отзовется в вашем сердце. Украина победит", – анонсировал он композицию.

Артист отметил, что ролик был снят фронтальной камерой.

Лазановский также пообещал перечислить деньги, полученные от монетизации за просмотры клипа, на нужды ВСУ.

ВИДЕО
Видео: Сергій Лазановський RIDNYI / YouTube
Контекст:

Лазановский – актер театра. Он покинул шоу "Голос країни" на этапе нокаутов, но зрители в процессе голосования вернули его в прямые эфиры. В финале шоу 25 апреля Лазановский одержал победу над подопечной экс-тренера этого проекта, украинской певицы Тины Кароль Юлией Тимочко.

За первое место Лазановский получил в подарок квартиру в киевском новострое и право выступить на сцене фестиваля Atlas Weekend. Лазановский говорил, что намерен продать недвижимость, а деньги – вложить в свою раскрутку.

Теги: ВСУ, Голос країни, монетизация, Сергей Лазановский
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