  Победитель "Голосу країни" Лазановский перепел "Гей, соколи" в поддержку ВСУ. Видео

Всем известная песня "Гей, соколи" получила новое звучание. Актуальная тема сегодняшнего дня диктует нам новые слова. Надеемся, песня отзовется в вашем сердце. Украина победит", – анонсировал он композицию.
Артист отметил, что ролик был снят фронтальной камерой.
Лазановский также пообещал перечислить деньги, полученные от монетизации за просмотры клипа, на нужды ВСУ.
Лазановский – актер театра. Он покинул шоу "Голос країни" на этапе нокаутов, но зрители в процессе голосования вернули его в прямые эфиры. В финале шоу 25 апреля Лазановский одержал победу над подопечной экс-тренера этого проекта, украинской певицы Тины Кароль Юлией Тимочко.
За первое место Лазановский получил в подарок квартиру в киевском новострое и право выступить на сцене фестиваля Atlas Weekend. Лазановский говорил, что намерен продать недвижимость, а деньги – вложить в свою раскрутку.