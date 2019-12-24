Вика из "НеАнгелов" показала фигуру в купальнике

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика поделилась пляжным снимком.

Вика из "НеАнгелов": Однозначно лучше поздно, чем никогда! Фото: vikanablack / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика продемонстрировала в Instagram фигуру в купальнике.

Она разместила снимок, сделанный на песчаном пляже.

"Однозначно лучше поздно, чем никогда!", – написала певица 24 декабря, по-видимому, имея в виду, что фото было сделано некоторое время назад.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Обладательница тембра голоса контральто.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.