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24 декабря, 2019
 
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Вика из "НеАнгелов" показала фигуру в купальнике

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика поделилась пляжным снимком.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Вика из "НеАнгелов": Однозначно лучше поздно, чем никогда!
Вика из "НеАнгелов": Однозначно лучше поздно, чем никогда!
Фото: vikanablack / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика продемонстрировала в Instagram фигуру в купальнике.

Она разместила снимок, сделанный на песчаном пляже.

"Однозначно лучше поздно, чем никогда!", – написала певица 24 декабря, по-видимому, имея в виду, что фото было сделано некоторое время назад.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Обладательница тембра голоса контральто.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.

Теги: неАнгелы, Вика, Екатерина Смеюха
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