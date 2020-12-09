Бульвар Шоубиз
 
09 декабря, 2020
 
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Вика из "НеАнгелов" показала, как проводит время на отдыхе в Дубае

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика во время отдыха в Дубае посетила парк цветов.

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Вика: Столько цветов я не видела никогда!
Вика: Столько цветов я не видела никогда!
Фото: vikanablack / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика 8 декабря в Instagram разместила видео и фото, на которых запечатлена во время посещения парка цветов Miracle Garden в Дубае.

"Miracle Garden посещаю ежегодно и парк не перестает удивлять. Столько цветов я не видела никогда!" – подписала она публикацию.

На обнародованных снимках и видео певица запечатлена на фоне цветочных композиций.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным в 2006 году.

30 ноября 2020 года певица сообщила, что вместе с мамой отправилась на отдых в ОАЭ,.

Теги: Дубай, ОАЭ, неАнгелы, отдых, Вика
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