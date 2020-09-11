Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика призвала подписчиц не замалчивать проблемы. Об этом она написала 11 сентября в Instagram.
"Если женщина – болтушка, значит, она умеет выговариваться, не тая все в себе, решает проблемы, проговаривая их. Поэтому, милые дамы, не надо молчать!" – заявила певица.
Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.