Вика из "НеАнгелов" рассказала, как решать проблемы

Участница украинского дуэта "НеАнгелы" Вика считает, что разговорчивые женщины решают проблемы, проговаривая их.

Вика: Не надо молчать! Фото: vikanablack / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика призвала подписчиц не замалчивать проблемы. Об этом она написала 11 сентября в Instagram.

"Если женщина – болтушка, значит, она умеет выговариваться, не тая все в себе, решает проблемы, проговаривая их. Поэтому, милые дамы, не надо молчать!" – заявила певица.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Вика – обладательница тембра голоса контральто.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года.