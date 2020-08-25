Вика из "НеАнгелов" в День Независимости позировала в желтом купальнике на фоне моря

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика 24 августа в День Независимости Украины на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в купальнике желтого цвета.
Певица позирует в кадре, сидя на мягкой подстилке синего цвета на берегу моря. Солистка "НеАнгелов" отметила, что отдыхает в Бердянске.
"С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме!" – подписала фото артистка.
"Патриотично и красиво", – отреагировали на фото подписчики певицы.
"Цвета нашего флага", – отметили пользователи сети.
"Прикольная идея", – оценили фотографию Вики фолловеры.
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С ПРАЗДНИКОМ!!! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме!
Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Артистка – обладательница тембра голоса контральто.
Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. В 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости".