Вика из "НеАнгелов" в День Независимости позировала в желтом купальнике на фоне моря

Солистка украинской группы "НеАнгелы" Вика в День Независимости поделилась в сети снимком, сделанным в цветах украинского флага.

Вика: Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме! Фото: vikanablack / Instagram

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика 24 августа в День Независимости Украины на своей странице в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в купальнике желтого цвета.

Певица позирует в кадре, сидя на мягкой подстилке синего цвета на берегу моря. Солистка "НеАнгелов" отметила, что отдыхает в Бердянске.

"С праздником! Пусть мир и согласие царят в нашем общем доме!" – подписала фото артистка.

"Патриотично и красиво", – отреагировали на фото подписчики певицы.

"Цвета нашего флага", – отметили пользователи сети.

"Прикольная идея", – оценили фотографию Вики фолловеры.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Артистка – обладательница тембра голоса контральто.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. В 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости".