Вика из "НеАнгелов" проводит отпуск на Адриатическом море. Фото

По словам солистки украинской группы "НеАнгелы" Вики, во время отдыха на Адриатическом море она устроила двухкилометровый заплыв.

Участница дуэта "НеАнгелы" Вика на своей странице в Instagram разместила фото, на котором позирует в купальнике и в маске для подводного плавания на берегу Адриатического моря.

По словам певицы, подводное плавание позволяет ей получить заряд энергии на весь день.

"Сегодня вместо утренних пробежек проплыла приблизительно два километра. Передам привет рыбкам от вас", – подписала она фото.

Настоящее имя Вики – Екатерина Смеюха. Она родилась 13 декабря 1985 года в городе Харькове. Артистка – обладательница тембра голоса контральто.

Группа "НеАнгелы" была основана продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. В 2006 году состоялась премьера дебютных синглов "Ты из тех самых" и "Юра, прости".