Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида

Недавно папарацци заметили, что тату с инициалами мужа Виктории – футболиста Дэвида Бекхэма заметно побледнело.

Сразу же пошли слухи о том, что дизайнер сводит тату, так как собирается разводиться.

В эфире телешоу Виктория информацию о разводе опровергла. Она сообщила, что сводит несколько тату – не только с инициалами мужа – просто потому, что рисунки ей перестали ей нравиться.

"Они просто уже не выглядели красиво. Это не значит ничего больше. Некоторые тату я сделала очень давно и они стали голубоватыми, поэтому я решила их удалить", — рассказала Виктория.