Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида

Недавно папарацци заметили, что тату с инициалами мужа Виктории – футболиста Дэвида Бекхэма заметно побледнело.
Сразу же пошли слухи о том, что дизайнер сводит тату, так как собирается разводиться.
В эфире телешоу Виктория информацию о разводе опровергла. Она сообщила, что сводит несколько тату – не только с инициалами мужа – просто потому, что рисунки ей перестали ей нравиться.
"Они просто уже не выглядели красиво. Это не значит ничего больше. Некоторые тату я сделала очень давно и они стали голубоватыми, поэтому я решила их удалить", — рассказала Виктория.
Виктория Бекхэм (до замужества – Адамс) стала известной благодаря участию в женской поп-группе Spice Girls. Летом 1999 года певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма, сменив девичью фамилию на фамилию мужа. После завершения карьеры певицы в 2004 году Виктория Бекхэм стала дизайнером.