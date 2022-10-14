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14 октября, 2022
 
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Виктория Бекхэм рассказала, почему удалила татуировку с инициалами мужа Дэвида

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Виктория Бекхэм решила избавиться от нескольких татуировок
Виктория Бекхэм решила избавиться от нескольких татуировок
Фото: depositphotos.com

48-летняя дизайнер Виктория Бекхэм объяснила, почему сводит татуировку на запястье с инициалами ее мужа – футболиста Дэвида Бекхэма. Разговор об этом зашел 14 октября на американском утреннем шоу Today.

Недавно папарацци заметили, что тату с инициалами мужа Виктории – футболиста Дэвида Бекхэма заметно побледнело.

Сразу же пошли слухи о том, что дизайнер сводит тату, так как собирается разводиться.

В эфире телешоу Виктория информацию о разводе опровергла. Она сообщила, что сводит несколько тату – не только с инициалами мужа – просто потому, что рисунки ей перестали ей нравиться.

"Они просто уже не выглядели красиво. Это не значит ничего больше. Некоторые тату я сделала очень давно и они стали голубоватыми, поэтому я  решила их удалить", — рассказала Виктория.

Контекст:

Виктория Бекхэм (до замужества – Адамс) стала известной благодаря участию в женской поп-группе Spice Girls. Летом 1999 года певица вышла замуж за футболиста Дэвида Бекхэма, сменив девичью фамилию на фамилию мужа. После завершения карьеры певицы в 2004 году Виктория Бекхэм стала дизайнером. 

Теги: США, Великобритания, Дэвид Бекхэм, мода, Виктория Бекхэм, семья, развод
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