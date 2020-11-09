Бульвар Шоубиз
 
09 ноября, 2020
 
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Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог

Супруг британского дизайнера Виктории Бекхэм, экс-футболист Дэвид Бекхэм пообещал супруге "сладкую месть" за то, что она обнародовала в сети совместное фото без согласования с ним.

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Супруги женаты более 20 лет
Супруги женаты более 20 лет
Фото: davidbeckham / Instagram

Супруга британского футболиста Дэвида Бекхэма, дизайнер Виктория Бекхэм 8 ноября в Instagram обнародовала совместное фото с мужем, посвятив публикацию Дню памяти павших.

На фото Виктория Бекхэм запечатлена в свитере и джинсах, а ее супруг во время съемки был одет в белую рубашку, пиджак и вельветовые брюки, заправленные в сапоги с широким голенищем.

На груди у пары были прикреплены броши в виде красных маков.

"Сегодня мы с гордостью надеваем маки", – подписала снимок дизайнер.

Внимание подписчиков привлекла обувь Бекхэма.

"Можно спросить, что это за ботинки?" – поинтересовались подписчики.

Супруг дизайнера на своей странице в Instagram Stories также отреагировал на публикацию жены, разместив фотоколлаж, на котором совместил свое изображение с изображением Гастона – героя американского мультфильма "Красавица и чудовище", чья обувь визуально напоминала его сапоги.

Бекхэм заявил, что супруга не согласовала с ним публикацию фото, а сапоги он и вовсе выбрал в последний момент. 

"Месть будет сладкой", – в шутку предупредил он супругу.

Скриншот: davidbeckham / Instagram
Скриншот: davidbeckham / Instagram

Виктория Бекхэм не оставила реплику мужа без комментария.

"Дэвид, Гастон хочет получить свои сапоги обратно", – разместила она этот же фотоколлаж на своей странице в Instagram Stories.

Скриншот:victoriabeckham / Instagram
Скриншот: victoriabeckham / Instagram

Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен, которой 10 июля исполнилось девять лет. 

День памяти павших отмечается в Великобритании 11 ноября. Символом этого дня является красный мак. Его надевают в знак памяти о солдатах Великобритании, которые погибли в годы Первой мировой войны.

Теги: Великобритания, Дэвид Бекхэм, Виктория Бекхэм
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