Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог

Супруг британского дизайнера Виктории Бекхэм, экс-футболист Дэвид Бекхэм пообещал супруге "сладкую месть" за то, что она обнародовала в сети совместное фото без согласования с ним.

Супруги женаты более 20 лет Фото: davidbeckham / Instagram

Супруга британского футболиста Дэвида Бекхэма, дизайнер Виктория Бекхэм 8 ноября в Instagram обнародовала совместное фото с мужем, посвятив публикацию Дню памяти павших.

На фото Виктория Бекхэм запечатлена в свитере и джинсах, а ее супруг во время съемки был одет в белую рубашку, пиджак и вельветовые брюки, заправленные в сапоги с широким голенищем.

На груди у пары были прикреплены броши в виде красных маков.

"Сегодня мы с гордостью надеваем маки", – подписала снимок дизайнер.

Внимание подписчиков привлекла обувь Бекхэма.

"Можно спросить, что это за ботинки?" – поинтересовались подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Wearing our poppies with pride today! #RemembranceSunday @davidbeckham Публикация от Victoria Beckham (@victoriabeckham) 8 Ноя 2020 в 3:07 PST

Супруг дизайнера на своей странице в Instagram Stories также отреагировал на публикацию жены, разместив фотоколлаж, на котором совместил свое изображение с изображением Гастона – героя американского мультфильма "Красавица и чудовище", чья обувь визуально напоминала его сапоги.

Бекхэм заявил, что супруга не согласовала с ним публикацию фото, а сапоги он и вовсе выбрал в последний момент.

"Месть будет сладкой", – в шутку предупредил он супругу.

Скриншот: davidbeckham / Instagram



Виктория Бекхэм не оставила реплику мужа без комментария.

"Дэвид, Гастон хочет получить свои сапоги обратно", – разместила она этот же фотоколлаж на своей странице в Instagram Stories.

Скриншот: victoriabeckham / Instagram



Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен, которой 10 июля исполнилось девять лет.

День памяти павших отмечается в Великобритании 11 ноября. Символом этого дня является красный мак. Его надевают в знак памяти о солдатах Великобритании, которые погибли в годы Первой мировой войны.