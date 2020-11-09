Супруги Бекхэм устроили в сети шуточную перепалку из-за сапог

Супруга британского футболиста Дэвида Бекхэма, дизайнер Виктория Бекхэм 8 ноября в Instagram обнародовала совместное фото с мужем, посвятив публикацию Дню памяти павших.
На фото Виктория Бекхэм запечатлена в свитере и джинсах, а ее супруг во время съемки был одет в белую рубашку, пиджак и вельветовые брюки, заправленные в сапоги с широким голенищем.
На груди у пары были прикреплены броши в виде красных маков.
"Сегодня мы с гордостью надеваем маки", – подписала снимок дизайнер.
Внимание подписчиков привлекла обувь Бекхэма.
"Можно спросить, что это за ботинки?" – поинтересовались подписчики.
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Wearing our poppies with pride today! #RemembranceSunday @davidbeckham
Супруг дизайнера на своей странице в Instagram Stories также отреагировал на публикацию жены, разместив фотоколлаж, на котором совместил свое изображение с изображением Гастона – героя американского мультфильма "Красавица и чудовище", чья обувь визуально напоминала его сапоги.
Бекхэм заявил, что супруга не согласовала с ним публикацию фото, а сапоги он и вовсе выбрал в последний момент.
"Месть будет сладкой", – в шутку предупредил он супругу.
Виктория Бекхэм не оставила реплику мужа без комментария.
"Дэвид, Гастон хочет получить свои сапоги обратно", – разместила она этот же фотоколлаж на своей странице в Instagram Stories.
Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен, которой 10 июля исполнилось девять лет.
День памяти павших отмечается в Великобритании 11 ноября. Символом этого дня является красный мак. Его надевают в знак памяти о солдатах Великобритании, которые погибли в годы Первой мировой войны.