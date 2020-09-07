Бекхэм обнародовал селфи с женой, сделанное ночью в постели

Английский экс-футболист Дэвид Бекхэм в Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен ночью в постели вместе с женой, бывшей участницей Spice Girls Викторией Бекхэм и девятилетней дочерью Харпер Севен.
"У нас ночью был посетитель", – шутя подписал фото спортсмен.
На снимке родители Харпер Севен выглядят сонными, в то время как их дочь бодро улыбается на камеру.
Бекхэм не уточнил, в котором часу их с женой разбудила дочь.
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Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен, которой 10 июля исполнилось девять лет.
Ранее Виктория Бекхэм обнародовала фото, на котором Харпер Севен была запечатлена спящей после массажа.