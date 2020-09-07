Бекхэм обнародовал селфи с женой, сделанное ночью в постели

Английский экс-футболист Дэвид Бекхэм рассказал о ночном посетителе, который забрался к ним с женой в постель.

Английский экс-футболист Дэвид Бекхэм в Instagram разместил снимок, на котором он запечатлен ночью в постели вместе с женой, бывшей участницей Spice Girls Викторией Бекхэм и девятилетней дочерью Харпер Севен.

"У нас ночью был посетитель", – шутя подписал фото спортсмен.

На снимке родители Харпер Севен выглядят сонными, в то время как их дочь бодро улыбается на камеру.

Бекхэм не уточнил, в котором часу их с женой разбудила дочь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram We had a visitor in the night #HarperSeven @victoriabeckham Публикация от David Beckham (@davidbeckham) 6 Сен 2020 в 8:02 PDT

Дэвид и Виктория Бекхэм поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен, которой 10 июля исполнилось девять лет.

Ранее Виктория Бекхэм обнародовала фото, на котором Харпер Севен была запечатлена спящей после массажа.