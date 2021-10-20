  Бывшая жена Сергея Тигипко прокомментировала их отношения после развода

Виктория и Сергей Тигипко развелись в 2018 году после 14 лет брака Фото: viktoriya_tigipko / Instagram

"У нас дружеские, партнерские отношения. Много есть тем, которые мы вместе развиваем. С детьми мы постоянно общаемся. Если есть дети, это уже история на всю жизнь. Важно выбирать вторую половину как друга и адекватного партнера", – заявила Виктория Тигипко.

Она отметила, что Тигипко продолжает финансировать Одесский кинофестиваль, президентом которого она является.

"Есть личная жизнь, а есть бизнес. Нормальные люди действуют правильно. Он – правильный и талантливый человек, поэтому тут никаких вопросов даже не могло быть", – отметила Тигипко.

"Я нормальный человек, у меня есть отношения, но замуж – это печать в паспорте, которая не всегда помогает. Важно, чтобы каждый нашел человека, с которым ему комфортно. У меня с этим никогда не было проблем, и сейчас тоже все прекрасно", – подытожила она.

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Видео: ЖВЛ / YouTube