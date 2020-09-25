Винник: Я состою из боли на сегодняшний день

Украинский певец Олег Винник пожаловался на нехватку времени на отдых.

Украинский певец Олег Винник, участник шоу "Танцы со звездами" на канале "1+1", признался в программе "Зірковий шлях" на канале "Украина", что во время концертных туров, проснувшись утром, иногда не понимает, в каком городе находится.

"Я состою из боли на сегодняшний день", – заявил он.

По словам певца, находясь в Одессе во время гастрольного тура, ему хотелось бы искупаться в еще теплом море, но он не мог себе этого позволить.

"Нам дали территорию закрытую, где не было людей. У меня на четвертом этаже номер, я смотрю – прозрачная такая вода. И люди прыгают и купаются, кто-то лежит прямо на волнах и их море качает. Но мне нельзя искупаться. Я хочу, просто как ребенок. До слез порой бывает. Но что делать, такова жизнь. Сам, как говорится, виноват…" – заявил он.

31 июля Виннику исполнилось 46 лет. Свою карьеру он начинал в Германии, пел в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет". Сольную карьеру в Украине начал в 2011 году.