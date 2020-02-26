"Черная лилия". Винник спел новую песню

Украинский певец Олег Вииник под аккомпанемент гитары исполнил новую песню "Черная лилия".

Винник: Черная лилия, что скрываешь ты? От печали не чернеют белые цветы Фото: olegg.vynnyk / Instagram

Украинский певец Олег Вииник на своей странице в Instagram обнародовал видео исполнения композиции "Черная лилия". Песню он спел под аккомпанемент гитары.

"Черная лилия", Live, акустика", – таким описанием певец сопроводил пост.

"Черная лилия на плече у нее. Лепестками зацепила сердце ты мое. Черная лилия, что скрываешь ты? От печали не чернеют белые цветы", – поется в песне.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 24 Фев 2020 в 7:57 PST

31 июля 2020 года Олегу Виннику исполнится 47 лет. Сольную карьеру в Украине он начал в 2011 году. Ранее певец работал в Германии – пел там в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет". Сейчас Винник дает не менее 150 сольных концертов в год.