"Черная лилия". Винник спел новую песню

Украинский певец Олег Вииник на своей странице в Instagram обнародовал видео исполнения композиции "Черная лилия". Песню он спел под аккомпанемент гитары.
"Черная лилия", Live, акустика", – таким описанием певец сопроводил пост.
"Черная лилия на плече у нее. Лепестками зацепила сердце ты мое. Черная лилия, что скрываешь ты? От печали не чернеют белые цветы", – поется в песне.
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31 июля 2020 года Олегу Виннику исполнится 47 лет. Сольную карьеру в Украине он начал в 2011 году. Ранее певец работал в Германии – пел там в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет". Сейчас Винник дает не менее 150 сольных концертов в год.